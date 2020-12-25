الحلبوسي يهنئ مسيحيي العراق والعالم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح

2020/12/25 | 14:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مسيحيي العراق والعالم بمناسبة ولادة السيد المسيح.

وفيما يلي نص تهنئة رئيس البرلمان التي نشرها عبر تدوينة على “تويتر”:

“أتقدم بوافر التهاني والمباركة لأهلنا مسيحيّي العراق والعالم أجمع بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح “عليه السلام”، سائلاً الله أن يجعله عام سلام وأمان ومحبة وتسامح وتعايش، وأن ينعموا بالاستقرار في مناطقهم كشعب عراقي أصيل يشكل جزءا مهما من تاريخ أرض الرافدين العتيد”.

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