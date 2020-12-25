الدفاع النيابية: إدخال فوجين من القوات الخاصة إلى بغداد

2020/12/25 | 14:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، دخول فوجين من القوات الخاص إلى بغداد بعد دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لإعلان حالة الطوارئ ،فيما أشار إلى أن جميع القيادات الأمنية أجمعت على وجود حاجة إلى انتشار القطعات في العاصمة.وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر لوكالة، في تصريح صحفي، إن “لجنة الأمن والدفاع مع دعوة السيد الصدر بإعلان حالة الطوارئ في بغداد”، لافتاً إلى أن العاصمة بغداد تحتاج إلى جيش يسيطر على الأماكن المفتوحة التي تستخدم في استهداف السفارات التي يعد استهدافها خطاً أحمر حسب الأعراف الدولية”.وأضاف آل حيدر أن “هنالك حاجة إلى ضبط الأمن […]

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