انفجار عبوة ناسفة يستهدف رتل امريكي

2020/12/25 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً بشأن الاستهداف الذي تعرض له، اليوم الجمعة، رتل امريكي على الطريق السريع الدولي، مشيرة إلى إصابة سائق إحدى عجلات الرتل.وجاء في البيان الذي تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” ،نسخة منه: “انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي والتي كانت […]

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