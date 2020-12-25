2020/12/25 | 14:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعربت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، عن رفضها أي استقطاعات برواتب المعلمين والمدرسين واساتذة الجامعات، فيما أكدت دعمها ضريبة الدخل على رواتب الموظفين لكن بشكل تدريجي.

وقالت عضو اللجنة، ماجدة التميمي، إن “اللجنة المالية النيابية ستعمل على تقليل الاستقطاعات برواتب الموظفين بالموازنة المفترض وصولها الى البرلمان الاحد المقبل”.

وأضافت التميمي، ان “اللجنة تدعم وجود ضريبة دخل من الرواتب لكن الامر يجب ان يكون بشكل تدريجي وليس مفاجئ”.

واكدت، “المضي بإلغاء اي استقطاع يخص المعلمين والمدرسين واساتذة الجامعات”، خاتمة بالقول: “مخرجات بناء الدولة تنطلق منهم فكيف نستقطع رواتبهم كما سرب من جداول استقطاع ضمن الموازنة”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجه برلماني لـ”اعفاء” فئة من الموظفين من استقطاعات الرواتب يرتبطون بوزارتين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجه برلماني لـ”اعفاء” فئة من الموظفين من استقطاعات الرواتب يرتبطون بوزارتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).