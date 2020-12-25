وفاة رئيس لجنة الركبي العراقي

2020/12/25 | 14:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداعلنت لجنة الركبي في العراق، وفاة رئيس اللجنة احمد قاسم، صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وذكرت لجنة الركبي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ “انتقل الى رحمة الله تعالى رئيس لجنة الركبي العراقي الاستاذ احمد قاسم صباح اليوم”.

وأضافت أن “لجنة الركبي تتقدم بالتعازي لعائلة الركبي وذوي المغفور له بأذن الله عراب الركبي ومؤسسها احمد قاسم تغمده الله بواسع رحمته والهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان”.

يذكر أن قاسم تواجد في المستشفى خلال اليومين المسابقين وتدهورت حالته الصحية بشكل فجائي قبل ان يتوفى صباح اليوم.



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