الحلبوسي يهنئ المسيحيين العراقيين بأعياد الميلاد

2020/12/25 | 14:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، المسيحيين بالعراق والعالم بأعياد الميلاد.وكتب الحلبوسي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قائلا “أتقدم بوافر التهاني والمباركة لأهلنا مسيحيي العراق والعالم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، سائلاً الله أن يجعله عام سلام وأمان ومحبة وتسامح وتعايش، وأن ينعموا بالاستقرار في مناطقهم كشعب عراقي أصيل يشكل جزءاً مهماً من تأريخ أرض الرافدين العتيد”.

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