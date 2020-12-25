الجمارك: اعادة اصدار دراجات نارية وادوات احتياطية في بوابة البصرة

2020/12/25 | 14:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، اعادة اصدار دراجات نارية وادوات احتياطية في جمرك بوابة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/، ان”كوادرها في جمرك بوابة البصرة وبالتعاون مع شرطة الجمارك، قامت بإعادة اصدار حاوية محملة ( دراجات نارية صغيرة+ادوات احتياطية للدرجات )”.واشارت الى، انه”تم إحالتها الى القضاء لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقها”.انتهى25

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