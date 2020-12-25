سائرون تدعو الحكومة إلى إنشاء ربط

2020/12/25 | 14:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] أكدت كتلة سائرون، يوم الخميس، عن سعي برلماني لتعديل قانون موازنة 2021، فيما دعت الحكومة الى ربط شركات الصيرفة الكترونيا للسيطرة على سوق العملة.

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