صلاح يتخذ أولى الخطوات للرحيل عن ليفربول

2020/12/25 | 15:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ على النقيض مما قاله مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إن هدافه محمد صلاح، يستمتع بوقته في إنكلترا ولا يخطط للرحيل، ذكرت مصادر إيطالية، أن النجم المصري رسم خطة الخروج من معقل “الريدز”.وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، يعمل حاليا لنقل النجم المصري خارج ملعب “أنفيلد” (معقل ليفربول)، لكي ينضم لأحد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأضاف الموقع نقلا عن شبكة “90min” الفرنسية، أن صلاح يفضل الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة القادمة.وكان صلاح البالغ من العمر 28 عاما، أجرى مقابلة مع صحيفة “آس” الإسبانية الأسبوع الماضي، وقال خلالها إن برشلونة وريال […]

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