2020/12/25 | 15:07 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي،الجمعة، إصابة اثنين من نجومه بفيروس كورونا المستجد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة "ثنائي مانشستر سيتي" بكورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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