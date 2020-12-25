السعودية أكبر موردي النفط للصين في نوفمبر.. وواردات أمريكا عند مستوى قياسي

2020/12/25 | 15:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات جمركية اليوم أن واردات الصين من النفط الخام من الولايات المتحدة ارتفعت 13 مثلا في نوفمبر على أساس سنوي إلى ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، إذ سرعت الشركات وتيرة مشتريات الطاقة المنصوص عليها بموجب اتفاق تجاري مع واشنطن، وفقا لـ”رويترز”.وكشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين من النفط الأمريكي بلغت 3.61 مليون طن أو ما يعادل 878 ألفا و839 برميلا يوميا ارتفاعا من 0.26 مليون طن في نوفمبر من العام الماضي ومقابل 1.625 مليون طن في أكتوبر.يأتي المستوى المسجل في نوفمبر مقارنة مع المستوى القياسي في سبتمبر البالغ 3.9 مليون طن.واستعادت السعودية مكانتها كأكبر مورد للصين مع ارتفاع الشحنات من المملكة 43 في المائة مقارنة مع أكتوبر إلى 8.48 مليون طن أو ما يعادل 2.06 مليون برميل يوميا، إذ خفض أكبر منتج في أوبك الأسعار إلى العملاء الآسيويين لتعزيز حصته السوقية.وارتفعت الواردات من المملكة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2.2 في المائة على أساس سنوي إلى 77.98 مليون طن.وتكشف البيانات أن روسيا التي تحل في المركز الثاني وردت 6.1 مليون طن، أو ما يعادل 1.48 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.56 مليون برميل يوميا في أكتوبر.وشحن العراق الذي يحتل المركز الثالث بين الموردين 5.098 مليون طن من النفط إلى الصين أو ما يعادل 1.24 مليون برميل يوميا، فيما بلغ إجمالي الكمية في أول أحد عشر شهرا من العام 56.94 مليون طن، بزيادة نحو 21 في المائة فوق مستوى نفس الفترة قبل عام.ولم تتلق الصين أي نفط من فنزويلا مجددا بحسب ما تكشفه البيانات.

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