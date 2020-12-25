البابا فرانسيس: وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين

2020/12/25 | 15:17 - المصدر: فرانس 24

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قال البابا فرنسيس الجمعة في رسالته بمناسبة عيد الميلاد إن وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين "يدفعون ثمن الحرب الباهظ"، يجب أن "تهز الضمائر".



وكان لاحتفالات عيد الميلاد هذه السنة وقع خاص إذ إن الجميع يرتدي الكمامات ولامجال للعناق أو القبلات.

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