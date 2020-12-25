الصحة العالمية توضح تأثير تحور سلالة كورونا البريطانية على اللقاحات

2020/12/25 | 15:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن تقييماتها لمدى فعالية اللقاحات المضاد لفيروس كورونا في التعامل مع الطفرة الجديدة من الوباء التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا.

وقالت ممثلة المنظمة التابعة للأمم المتحدة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في تصريح صحفي: "حتى الآن، تحور فيروس SARS-CoV-2 بشكل غير ملموس جدا ولا تنعكس تغيراته على فعالية وسائل التشخيص والعلاجات واللقاحات التي يجري تطويرها".

وأعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق من الشهر الحالي عن رصد تفشي سلالة كورونا الجديدة في أراضيها، ما دفع الحكومة إلى تشديد مستوى القيود المفروضة في العاصمة لندن ومناطق واسعة في جنوب شرقي إنجلترا، إلى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة).

ورصدت عدة دول، منها هولندا والدنمارك وأستراليا وألمانيا وإسرائيل والصين ولبنان واليابان، إصابات بالسلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي.

ودفع ظهور السلالة الجديدة، السلطات العراقية، إلى إغلاق المرافق الاجتماعية لمدة أسبوعين، وإغلاق المنافذ الحدودية أمام المسافرين.

PUKmedia وكالات

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