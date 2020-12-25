البابا: وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن يجب أن تهز الضمائر

2020/12/25 | 15:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال البابا فرنسيس في رسالته لمناسبة عيد الميلاد، الجمعة، إن وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين "يدفعون ثمن الحرب الباهظ"، يجب أن "تهز الضمائر".

وفي عرضه التقليدي للنزاعات في العالم، تليها البركة لمدينة روما والعالم، أعرب البابا بشكل خاص عن أمله في أن يفضي عيد الميلاد إلى "نزع فتيل التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط".

البابا فرنسيس، هو بابا الكنيسة الكاثوليكية بالترتيب السادس والستون بعد المائتين، بدءا من 13 مارس 2013، هو وبحكم كونه البابا، فهو خليفة بطرس، وأسقف روما، ويشغل عدة مناصب أخرى منها سيّد دولة الفاتيكان.

انتخب البابا فرنسيس، في أعقاب مجمع انتخابي هو الأقصر في تاريخ المجامع المغلقة.



ويعتبر الحبر الأعظم، أول بابا من العالم الجديد و‌أمريكا الجنوبية و‌الأرجنتين، كما أنه أول بابا من خارج أوروبا منذ عهد البابا غريغوري الثالث (731 - 741).

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