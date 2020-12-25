11 حالة وفاة فقط بسبب كورونا في عموم العراق وانخفاض مستمر باعداد الاصابات

2020/12/25 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية الموقف الوبائي

اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم

الجمعة الموافق ٢٥ كانون الاول ٢٠٢٠

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