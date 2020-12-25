جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على 3 دواعش في الرمادي

2020/12/25 | 15:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 3 عناصر تابعين لداعش في مدينة الرمادي.وذكر رسول في بيان، ان “جهاز مُكافحة الإرهـاب يواصل عملياته النوعية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية، حيثُ تمكن من القاء القبض على { ٣ } عناصر إرهابية، فجر اليوم، في قضاء هيت شمالي مدينة الرمادي، بعد التوصل اليهم بناءً على معلوماتٍ إستخبارية دقيقة”.

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