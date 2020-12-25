الصحة تسجل 1140 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/25 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الجمعة.

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