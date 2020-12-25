أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الجمعة.
التالي
منذ ساعتين
الهجرة تعلن عودة (82) مواطنا عراقيا من مخيم اكدة الى ارض الوطن طوعيا
منذ ساعتين
التعليم: التقديم إلى التعليم الحكومي الخاص الصباحي يستمر للخميس المقبل
منذ 17 ساعة
التعليم تطلق قناة التعليم الموازي وتؤكد استمرار التقديم حتى الخميس المقبل
منذ 19 ساعة
صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”43″ المسجلة اليوم
منذ 24 ساعة
الصحة تسجل 1127 اصابة جديدة بكورونا
منذ يوم واحد
كردستان تفرض غرامات للوقاية من كورونا
منذ يوم واحد
القضاء: اجراءات قانونية بحق 13 مصرفاص اهلياً عن مخالفات دخول مزاد العملة
منذ يوم واحد
الهجرة تعلن اطلاق الوجبة الإولى من (منحة العودة) للعائدين حديثا من النازحين
منذ يوم واحد
وزير الصحة: تخصيص 70 ألف درجة وظيفية في موازنة 2021
منذ يومين
القضاء يصدر بياناً بشأن قرار رخصة الهاتف النقال
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 1140 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 1140 اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).