بمعلومات استخبارية.. القبض على ثلاثة دواعش شمالي الرمادي

2020/12/25 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن القبض على ثلاثة دواعش شمالي مدينة الرمادي في محافظة الانبار.

وقال رسول في بيان إن “جهاز مُكافحة الإرهـاب يواصل عملياته النوعية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية”.

واوضح ان “الجهاز تمكن من القاء القبض على 3 عناصر إرهابية، فجر اليوم، في قضاء هيت شمالي مدينة الرمادي، بعد التوصل اليهم بناءً على معلوماتٍ إستخبارية دقيقة”.

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