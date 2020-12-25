2020/12/25 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني استهداف عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية.

وفي التفاصيل، ذكرت الخلية أن عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية، ما أسفر عن إصابة سائق العجلة فضلا عن الحاق اضرار بالمركبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة سائق باستهداف رتل ينقل معدات للتحالف الدولي في الديوانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة سائق باستهداف رتل ينقل معدات للتحالف الدولي في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).