2020/12/25 | 15:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا العراق: انخفاض هائل للإصابات والوفيات… الشفاء يحطم حاجز 528 الفا في 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا العراق: انخفاض هائل للإصابات والوفيات… الشفاء يحطم حاجز 528 الفا في 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).