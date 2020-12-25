الصحة تسجل 1140 إصابة بكورونا وتماثل 1531 حالة

2020/12/25 | 15:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة بعدد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أنه "تم تسجيل 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، فيما بلغت حالات الشفاء 1531 حالة".

وأضافت أنها "سجلت 11 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم البلاد".

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