"قادمة من لندن".. تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في لبنان

2020/12/25 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل لبنان أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد على متن طائرة وصلت من بريطانيا قبل أيام، وفق ما أعلن وزير الصحة حمد حسن، الجمعة.

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