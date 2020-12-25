2020/12/25 | 15:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الانبار، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.





وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الاول 2020)، إن "الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، والبالغة 25 إصابة التي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار"، توزعت الإصابات على النحو التالي:

قضاء الرمادي ٩قضاء الخالدية ٢قضاء الفلوجة ٢قضاء الگرمة ٥قضاء هيت ٣قضاء راوه ٢قضاء القائم ٢

الشفاء ٦٦

ودعا البيان "جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خارطة الموقف الوبائي في الأنبار: مؤشر الشفاء يتفوق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خارطة الموقف الوبائي في الأنبار: مؤشر الشفاء يتفوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).