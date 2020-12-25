2020/12/25 | 15:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استنكر رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، الجمعة، ما وصفها بـ"الاجراءات التعسفية" الصادرة من الجهات الامنية ضد التجار العراقيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الغرف التجارية يستنكر الإجراءات التعسفية من الجهات الأمنية ضد التجار العراقيين ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الغرف التجارية يستنكر الإجراءات التعسفية من الجهات الأمنية ضد التجار العراقيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).