اعتقال ثلاثة “إرهابيين” شمالي الرمادي

2020/12/25 | 15:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، إلقاء القبض على ثلاثة “إرهابيين” شمالي مدينة الرمادي.وقال رسول في بيان تلقته /المعلومة/، إن “جهاز مُكافحة الإرهـاب يواصل عملياته النوعية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية، حيثُ تمكن من القاء القبض على ٣ عناصر إرهابية، فجر اليوم، في قضاء هيت شمالي مدينة الرمادي”.وأضاف أن “عملية القبض تمت بعد التوصل اليهم بناءً على معلوماتٍ استخبارية دقيقة”.انتهى25

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