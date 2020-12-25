ماكرون يغادر الحجر الصحي ليحتفل مع زوجته

2020/12/25 | 15:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ غادر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الحجر الصحي بعد ثبوت تعافيه من فيروس كورونا.وأعلنت الرئاسة الفرنسية أمس الخميس أن ماكرون “لم يعد يُعاني من عوارض”، ويمكنه بالتالي إنهاء العزل الذي بدأه منذ سبعة أيام.وعاد ماكرون إلى القصر الرئاسي في باريس حيث ينوي تمضية عيد الميلاد صحبة زوجته بريجيت.وتوجه الرئيس الفرنسي يوم أمس الخميس إلى مقر “لا لانتيرن” الرئاسي قرب فيرساي.واكتُشفت إصابة ماكرون بالفيروس بعد أسبوع كان مليئا باللقاءات والموائد مع شخصيات سياسية دولية.وتسبب الإعلان عن إصابته بوضع عدد كبير من المسؤولين السياسيين الأجانب في العزل، من جراء التقائهم به، من بينهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو […]

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