تقترب من العراق… “سلالة كورونا الجديدة” تدفع الصحة العالمية لتوضيح “فاعلية اللقاحات” على المستجد الثاني!

2020/12/25 | 15:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تقييماتها لمدى فعالية اللقاحات المضاد لفيروس كورونا في التعامل مع الطفرة الجديدة من الوباء التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا.

وقالت ممثلة المنظمة التابعة للأمم المتحدة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في حوار مع وكالة “تاس” اليوم الجمعة: “حتى الآن، تحور فيروس SARS-CoV-2 بشكل غير ملموس جدا ولا تنعكس تغيراته على فعالية وسائل التشخيص والعلاجات واللقاحات التي يجري تطويرها”.

وأعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري عن رصد تفشي سلالة كورونا الجديدة في أراضيها، ما دفع الحكومة إلى تشديد مستوى القيود المفروضة في العاصمة لندن ومناطق واسعة في جنوب شرقي إنجلترا، إلى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة).

ورصدت عدة دول، منها هولندا والدنمارك وأستراليا وألمانيا وإسرائيل والصين ولبنان واليابان، إصابات بالسلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي.

تقترب من العراق ؟

بالمقابل أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور، على متن رحلة جوية قادمة من لندن.

وقال حسن في تغريدة عبر “تويتر”: “تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في الرحلة ME 202 القادمة من لندن في 21 ديسمبر”.

تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من COVID19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في ٢١ كانون الأول.



نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين.

— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 25, 2020

ودعا الوزير “الوافدين من المملكة المتحدة، خاصة على متن الرحلة المذكورة، وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية”، وأكد أن الوزارة تتابع هذه الحالة والمخالطين.

يذكر أن عدد الإصابات بكورونا في لبنان يواصل الارتفاع، وقد سجل يوم أمس الخميس 2708 إصابات جديدة و20 حالة وفاة.

وبحسب وزارة الصحة فإن إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد بلغ 165933 إصابة، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 1353.

ويبدو ان السلالة الجديدة وبناءً على مايجري في العالم قد اقتربت من العراق بوصولها الى لبنان المجاورة، بعدما كانت بعيدة في بريطانيا معقل الظهور، مادفع ذلك ببغداد الى اصدار التوضيحات وحزمة جديدة من الاجراءات الوقائية.

وأكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، امس الخمسيس، أن العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وقال التميمي في لقاء متلفز إن “العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا”، مبيناً أنه “تم البدء بتدريب فرق خاصة للتعامل مع هذا اللقاح”.

ولفت الى أن “السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لديها نفس اعراض كوفيد 19 وهي سريعة الأنتشار ولكنها أقل تأثيراً”، مشيراً الى أنه “سيدخل للعراق قريباً مختبرين جديدين لفحص السلالة الجديدة”.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، دخول قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حيز التنفيذ اعتباراً من مساء اليوم الخميس لمنع وصول السلالة الجديدة من جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحفي “أعراض السلالة الجديدة امتلاكها قدرة اسرع على الانتشار وهذا أمر خطير جداً” مبينا ان “الجهات المعنية أكدت فعالية اللقاح على كلتي السلالتين {كورونا 19 و20} وهذا أمر جيد”.

وبين ان “لقاءات مع التحالف الدولي للقاحات، وسنورد لقاح من مناشئ عدة معترف بها دولياً” لافتا الى ان “لقاح فايزر سيصل مطلع العام المقبل وكميتها مليون ونصف المليون جرعة”.

وكان مجلس الوزراء قرر الثلاثاء الماضي على:1 -حث المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الأخرى.2- منع السفر الى كل من الدول التالية (بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا)، وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.3- قيام وزارة المالية بتأمين الدفعة الاولى والبالغ مقدارها ثلاثة ملايين دولار، لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها 15 مليون دولار.4- التأكيد على وزارة التربية والمحافظين في المحافظات كافة بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس، خصوصا المدارس الأهلية، بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص.5- التأكيد على وزارة التربية للايعاز لمديريات التربية في المحافظات كافة للتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة، لفحص الطلاب والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار المرض، وكذلك التأكيد على جميع الوزارات ودوائر الدولة للالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتقال المرض ومنع دخول أي موظف أو مراجع لدوائر الدولة بدون ارتداء الكمامة.6- غلق المرافق الاجتماعية (المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة اسبوعين بدءا من 24/12/2020.7- غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة.

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