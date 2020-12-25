الاتحاد الوطني يجدد التأكيد على دعم المسحيين

2020/12/25 | 15:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكوردستاني، تألف من اعضاء في المكتب السياسي ومكتب العلاقات الكوردستانية، اليوم الجمعة، كنيسة مار يوسف في السليمانية لتهنئة المكون المسيحي بأعياد الميلاد المجيد.

وأوصل الوفد الزائر تهنئة الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني والمكتب السياسي، الى كنيسة مار يوسف والمسيحيين في السليمانية، متمنين ان يكون العام الميلادي الجديد، عام للسلام والتعايش السلمي بشكل أكبر وعام انتهاء الازمات.

وجدد وفد الاتحاد الوطني خلال الزيارة، التأكيد على دعم المسيحيين، والمطالبة لتحقيق حقوقهم بشكل أكبر.

PUKmedia خاص

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