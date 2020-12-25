2020/12/25 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب، الكونغرس رسميا بأنها تعتزم بيع

7500 قنبلة دقيقة التوجيه إلى السعودية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الصفقة

تقدر بـ 478 مليون دولار، مشيرة إلى أنه

من المرجح أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).