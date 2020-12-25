رغم التطعيم .. روسيا تسجل 563 وفاة و29 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/12/25 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم

الثاني على التوالي أكثر من 29 ألف إصابة

جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة

تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم

الجمعة، في تقريرها

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