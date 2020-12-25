اكتشاف نوع جديد من التماسيح يلقب بـ

2020/12/25 | 16:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}حددت دراسة جديدة نوعا جديدا من التماسيح التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ يبلغ قياسها أكثر من 5 أمتار وكانت واحدة من الحيوانات المفترسة الرئيسية منذ عدة ملايين من السنين.

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