ثنائي نفط الوسط يغيب أمام الكهرباء

2020/12/25 | 16:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}يفقد نفط الوسط، خدمات لاعبين مؤثرين في تشكيلة الفريق أمام الكهرباء، الأحد المقبل، في إطار الجولة 11 من عمر الدوري الممتاز، على ملعب التاجي.

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