مقتل شخصين خلال اشتباكات مسلحة بين عشيرتين في البصرة

2020/12/25 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الجمعة، ان نزاعا عشائريا اندلع في محافظة البصرة تطور الى تبادل لاطلاق النار بالاسلحة الخفيفة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة عشائرية في منطقة ابو صخير بالبصرة تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة".

واضاف ان "المناوشات تسببت بمقتل شخصين من العشيرتين".

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