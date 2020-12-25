لبنان يرصد أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

2020/12/25 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال لبنان اليوم الجمعة، إنه رصد أول حالة مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تنتشر بسرعة في بريطانيا، على متن رحلة وصلت من لندن.

وقال القائم بأعمال وزير الصحة حمد حسن على تويتر “تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في رحلة 202 إم.إي القادمة من لندن في 21 ديسمبر( كانون الأول).

ويواجه النظام الصحي في لبنان ضغوطاً مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مما يضاعف من معاناة بلد يواجه أزمة مالية حادة وفي أعقاب انفجار ضخم دمر مرفأ بيروت وألحق أضراراً بالمستشفيات في العاصمة اللبنانية.

وسجل لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 6 ملايين نسمة، ما يربو على ألف وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19.

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