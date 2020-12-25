البابا فرانسيس: أطفال العراق يدفعون ثمن الحرب الباهظة ووجوههم يجب أن تهز الضمائر

2020/12/25 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البابا فرنسيس إن أطفال العراق وسوريا واليمن ما يزالون يدفعون ثمن الحرب الباهظة، وان وجوههم يجب أن تهز الضمائر.

واعرب البابا فرنسيس في رسالته لمناسبة عيد الميلاد، عن أمله أن يفضي العيد إلى نزع فتيل التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط.

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