2020/12/25 | 16:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في لبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/25 | 16:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في لبنان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).