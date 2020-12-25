الشرطة يتخطى التضامن في السلوي الممتاز

2020/12/25 | 16:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادتخطى فريق الشرطة نظيره التضامن النجفي في المواجهة التي اقيمت على قاعة الشعب، اليوم الجمعة.

وتواجه الفريقان ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السلوي الممتاز 2020-2021.

وتغلب النفط على التضامن النجفي بفارق 20 نقطة وبواقع 85-65، ليرقتي لصدارة الممتاز برصيد 10 نقاط.

وفي بقية المباريات سيلاعب النفط فريق زاخو، فيما سيواجه الكهرباء فريق الحلة ويلاقي الحشد الشعبي فريق نفط البصرة.



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