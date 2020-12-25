الفلسطينيون أولى بالاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح - إبراهيم ابراش

2020/12/25 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش تثير مسألة مشاركة المسلمون للمسيحيين أعيادهم أو تهنئتهم بعيد رأس السنة الميلادية (الكرسمس) الجدل مع قرب حلول المناسبة، ويتبارى كل من هب ودب من مدعي الغيرة على الإسلام للإفتاء فيها ما بين مُحرِم أو مكره لها ويتجاوز الأمر البعد الديني ليتداخل الدين بالسياسة على يد جماعات الإسلام السياسي حيث إن إثارة هذا الموضوع يشكك بمفهوم المواطنة والوحدة الوطنية ويعزز انقسام الشعب الواحد إلى طوائف ومذاهب.



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