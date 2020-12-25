التعليم تفرض الدوام الرسمي يوم السبت لاستكمال إجراءات التسجيل في الجامعات

2020/12/25 | 16:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، اعتبار يوم السبت دواماً رسمياً في الجامعات والكليات الحكومة والأهلية.

وبحسب وثيقة حصل "ناس" على نسخة منها، (25 كانون الاول 2020)، فإن وزارة التعليم العالي قررت "اعتبار يوم السبت دواماََ رسمياََ لأقسام وشُعب التسجيل في الجامعات والكليات الحكومية والاهلية كافة لغرض استكمال إجراءات تسجيل الطلبة".

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