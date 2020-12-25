الانبار تعد خطة للنهوض بالقطاع الخاص وتوفير فرص العمل

2020/12/25 | 16:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعل محافظ الانبار علي فرحان الدليمي ، الجمعة، عن اعداد خطة للنهوض بالقطاع الخاص للمعالجة ظاهرة تفشي البطالة بين الشباب والعمل على ايجاد فرص للعاطلين عن العمل .وقال مؤيد فرحان الدليمي قائممقام الفلوجة في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع منظمة الخدمة الجامعية العالمية الكندية عقد في ندوة في بغداد بحضور وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احمد الشرقي وعدد من رؤساء الدوائر والشركات والمنظمات العاملة في مدن الانبار، لغرض ايجاد خطة تضمن النهوض بالقطاع الخاص في ظل تحديات سوق العمل وكيفية تعزيز التواصل بين مراكز التدريب المهني والقطاع العام والخاص “.واضاف الدليمي ان” الندوة ناقشت كيفية العمل في المرحلة المقبلة في دعم القطاع الخاص لتوفير فرص لشريحة الشباب العاطلين عن العمل وعدم الاعتماد على القطاع العام في توفير درجات وظيفية في ظل الوضع الاقتصادي الحرج للبلد ، مبينا ان” الاعتماد ودعم القطاع الخاص سوف يساهم في تشغيل الاف العاطلين عن العمل دون الحاجة الى الدرجات الوظيفية في الوقت الحاضر “.



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