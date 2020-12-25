2020/12/25 | 16:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمانة العامة: نصب تذكاري في بغداد يوثق جرائم داعش بحق الايزيديينأكد مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد طاهر التميمي، اليوم الجمعة، على ضرورة عدم نسيان ماحدث للطائفة الايزيدية في سنجار عام 2014 باعتبارها من أبشع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأمريكية ببغداد تنفي إخلاء مبناها وتؤكد الاستمرار بالعمل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأمريكية ببغداد تنفي إخلاء مبناها وتؤكد الاستمرار بالعمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).