2020/12/25 | 16:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشهدت كل من إسرائيل وتركيا، توترا في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، تمثلت ذروتها في طرد السفراء في عام 2018، بحسب تقرير صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان "يغازل" إسرائيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان "يغازل" إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).