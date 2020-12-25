تحركات حكومية لإنشاء متحف ونصب تذكاري يوثق ’جرائم’ داعش ضد الإيزيديين

2020/12/25 | 16:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، إنها بصدد إنشاء متحف ونصب تذكاري في بغداد يوثق "جرائم" تنظيم داعش بحق الأيزيديين.

وأكد مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة محمد التميمي ، بحسب بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 كانون الاول 2020)، على "ضرورة عدم نسيان ماحدث للطائفة الايزيدية في سنجار عام ٢٠١٤، باعتبارها من أبشع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية".

وأشار البيان إلى أن "ذلك جاء أثناء مشاركته في إجتماع لجنة الأمر الديواني رقم ٣٧ لسنة٢٠٢٠ الذي عقد في مبنى أمانة بغداد برئاسة امينها المهندس علاء معن وبحضور ممثلي الجهات المعنية، فضلا عن أحد الناشطين الايزيديين في حقوق الانسان، بشأن إنشاء متحف ونصب تذكاري في بغداد يوثق جرائم داعش الإرهابي بحق الايزيديين ويعرف بتاريخهم وثقافتهم".

وأضاف التميمي أن "اللجنة تعمل على تنفيذ التكليف القاضي بدراسة التصميم المقدم من المعمارية العراقية الايزيدية ديرسم خيري نعمو، المقيمة في المانيا التي استمدت فكرة المشروع من التقاليد والرموز الايزيدية إضافة الى توثيق بعض القصص الأليمة والابادة الجماعية بعد دخول داعش الى قضاء سنجار كما يجسد النصب التذكاري الثقافة والتاريخ الايزيدي الأصيل".

وبحث المجتمعون "آليات تمويل المشروع عن طريق منظمات المجتمع المدني ومبادرة تمكين المرأة أو المتبرعين، فيما قدم أمين بغداد مقترحاً بأن تضم بناية المتحف مركزا بحثيا يهتم بالتنوع الفكري وإشاعة روح التسامح ومناهضة العنف والتطرف".

وأكد معن أن "أمانة بغداد ستعمل على إيجاد موقعاً مميزاً للنصب والمتحف مع إعداد دراسة مستفيضة لتفاصيل المشروع بما في ذلك المناطق المحيطة وشبكة الطرق".

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