مدخل إلى عصر الرعب: البرج السابع - دلور ميقري

2020/12/25 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري 1الخالقُ، شاءَ أن أُختبرَ في الصيف بشهود مذبحة الأعراب على يد شتجي باشا، وكان هؤلاء قد قاموا في ربيع العام نفسه بمذبحة للحجّاج أثناء قطع طريق المحمل الشريف.



ما لم يكن بالحسبان، أن أكون شاهداً على مذبحة جديدة؛ لكنّ مرتكبها، بقيَ مجهولاً وطليقاً.



مبتدأ الأمر، كان في أواخر خريف ذلك العام المشئوم، لما تداول الخلقُ أقاويلَ عن جثة شابٍ وجدت طافية في فرع نهر بردى، المار بجانب أسوار القلعة.



وكان واضحا ......





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