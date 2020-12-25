لجنة الأمن النيابية: نشر قوات خاصة لتأمين المناطق التي تستهدف البعثات الدبلوماسية

2020/12/25 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت تعزيزات عسكرية من القوات الخاصة إلى بغداد بهدف السيطرة على الأماكن المفتوحة التي تستخدم في استهداف البعثات الدبلوماسية داخل المنطقة الخضراء.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رضا في تصريحات صحفية الجمعة، ان فوجين من القوات الخاصة وصلت العاصمة لتأمين البعثات الدبلوماسية التي يعد استهدافها خط احمر حسب الأعراف الدولية على حد قول، داعياً القائد العام للقوات المسلحة إلى التركيز على الأمن والاستخبارات، وعلى المصادر في المناطق عشوائية، والتي تنطلق منها الصواريخ.

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