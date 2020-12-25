نصب تذكاري في بغداد يوثق جرائم داعش بحق الايزيديين

2020/12/25 | 16:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد طاهر التميمي، الجمعة، على ضرورة عدم نسيان ماحدث للطائفة الايزيدية في سنجار عام ٢٠١٤، باعتبارها من أبشع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

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