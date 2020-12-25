نصب تذكاري في بغداد يوثق جرائم داعش بحق الايزيديين

2020/12/25 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد طاهر التميمي، اليوم الجمعة، على ضرورة عدم نسيان ماحدث للطائفة الايزيدية في سنجار عام 2014 باعتبارها من أبشع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.وذكر بيان للأمانة تلقته أن "ذلك جاء أثناء مشاركته في اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم 37 لسنة 2020 الذي عقد في مبنى أمانة بغداد برئاسة امينها المهندس علاء معن وبحضور ممثلي الجهات المعنية، فضلا عن أحد الناشطين الايزيديين في حقوق الانسان، بشأن إنشاء متحف ونصب تذكاري في بغداد يوثق جرائم داعش الإرهابي بحق الايزيديين ويعرف بتاريخهم وثقافتهم".وأضاف إن "اللجنة تعمل على تنفيذ التكليف القاضي بدراسة التصميم المقدم من المعمارية العراقية الايزيدية ديرسم خيري نعمو، المقيمة في المانيا التي استمدت فكرة المشروع من التقاليد والرموز الايزيدية، إضافة الى توثيق بعض القصص الأليمة والابادة الجماعية بعد دخول داعش الى قضاء سنجار كما يجسد النصب التذكاري الثقافة والتاريخ الايزيدي الأصيل".وبحث المجتمعون، بحسب البيان، آليات تمويل المشروع عن طريق منظمات المجتمع المدني ومبادرة تمكين المرأة أو المتبرعين، فيما قدم أمين بغداد مقترحاً بأن تضم بناية المتحف مركزا بحثيا يهتم بالتنوع الفكري وإشاعة روح التسامح ومناهضة العنف والتطرف، مؤكداً إن أمانة بغداد ستعمل على إيجاد موقعاً مميزاً للنصب والمتحف مع إعداد دراسة مستفيضة لتفاصيل المشروع بما في ذلك المناطق المحيطة وشبكة الطرق".

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