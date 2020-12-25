بيئة ديالى تؤكد خلو المحافظة من الاشعاعات الملوثة

2020/12/25 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حسمت مدير دائرة بيئة محافظة ديالى عبدالله الشمري ، الجمعة، أن المحافظة خالية من الاشعاعات الملوثة.

وقال الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كل المناطق التي قصفت من قبل القوات الامريكية بعد 2003 في محافظة ديالى وما بعدها بالاضافة الى معسكرات تلك القوات قبل خروجها تم فحصها من قبل فرق مختصة في دائرة البيئة، وتبين بشكل دقيق خلوها من أي مصدر للاشعاعات المضرة للانسان".

واضاف أن "دائرته لم تترك اي منطقة تثار حولها علامات الاستفهام او الشكوك الا وأجرت فحوصات ميدانية لها والنتجية كانت ذاتها خلولها من اي نوع من الاشعاعات".

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