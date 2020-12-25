السفارة الامريكية في بغداد تكشف حقيقة إخلاء مبناها

2020/12/25 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنشرت السفارة الأميركية في بغداد، الجمعة (25 كانون الاول 2020): ، تغريدة جديدة حول أنباء إخلاء مقرها.وقالت السفارة في تغريدة على تويتر "نشهد شائعات بأن السفارة قد تم إخلاءها.يبقى السفير تولر في بغداد، والسفارة مستمرة في العمل".

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