2020/12/25 | 16:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استكمال خمسة مشاريع صحية مهمة في دائرة صحة الكرخ ستدخل الخدمة الاسبوع المقبل .واوضحت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان هذه المشاريع هي مركز الديلزة الدموية في مدينة الامامين الكاظمين (ع) ،معهد الصحة العالي في الشعلة ومركز الديلزة الدموية في مستشفى الطفل المركزي ،الردهة الجراحية في مستشفى اليرموك التعليمي ومستشفى المجلس الاقتصادي في منطقة البياع"./انتهى9

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